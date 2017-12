Haase en Ewijk pakken titel op NK tennis

Haase was in de finale in twee sets te sterk voor Jasper Smit: 6-2 en 6-3. De partij nam nog geen uur in beslag.

Het was voor de 30-jarige als eerste geplaatste Hagenaar alweer zijn derde nationale titel. Eerder won hij het toernooi in 2014 en 2015.

Haase moest vorig jaar in de eindstrijd nog zijn meerdere erkennen in Botic van de Zandschulp, die in deze editie niet verder kwam dan de eerste ronde.

Smit mocht zichzelf al vijf keer de beste van Nederland noemen. Voor het laatst was dat echter in 2011

Ewijk

Ewijk nam het in de finale op tegen de pas 17-jarige Dainah Cameron. De 29-jarige Barendrechtse had twee sets nodig tegen de jongeling, die als qualifier tot het hoofdschema van het NK was doorgedrongen: 7-6 (5) en 6-1.

Cameron overleefde in het kwalificatietoernooi al drie rondes en plaatste zich vervolgens verrassend voor de finale. Daarin bood de Haagse haar meer ervaren tegenstandster, de nummer één van de plaatsingslijst, flink tegenstand.

Met name in het begin had Ewijk het lastig, maar ze knokte zich terug van een 3-5 achterstand en trok de eerste alsnog naar zich toe. Daarna leek het verzet van Cameron verbroken, want ze pakte nog maar één game en moest na een uur en 22 minuten buigen.

Nummer 673

Als nummer 673 van de wereld was Ewijk als eerste geplaatst in Rotterdam. Cameron verzamelde nog geen punten en is daarom niet terug te vinden op de WTA-ranglijst.

Ewijk speelde zaterdag ook al de finale van het dubbelspel. Daarin moest ze met haar partner Erika Vogelsang buigen voor het winnende koppel Demi Schuurs en Rosalie van der Hoek.