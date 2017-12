Haase plaatst zich voor vierde keer op rij voor finale NK tennis

De 30-jarige Haase bereikte de eindstrijd met enige moeite. Hij rekende in drie sets af met Boy Westerhof: 6-2, 4-6 en 6-2. Smit was in een lange partij net wat beter dan Justin Eleveld: 4-6, 7-6 en 7-6.

Haase, de huidige nummer 42 van de wereld, stond in de afgelopen drie jaar ook al in de finale. Hij won het NK in 2014 en 2015, maar moest de titel vorig jaar verrassend aan Botic van de Zandschulp laten.

In 2017 kende Haase een paar positieve uitschieters met onder meer het bereiken van de halve finales bij de ATP-toernooien van Dubai en Gstaad en het Masterstoernooi van Montreal. Hij begon het jaar als mondiale nummer 59.

De ervaren Smit (37) is vijfmaal Nederlands kampioen. Hij pakte de nationale titel voor het eerst in 2002 en was ook in 2008, 2009, 2010 en 2011 de beste.

Bij de vrouwen gaat de finale tussen Chayenne Ewijk en de pas 17-jarige Dainah Cameron.