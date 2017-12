Bertens laat Fed Cup-duel met Verenigde Staten schieten

Nederland en de Verenigde Staten nemen het in het weekend van 10 en 11 februari in het Amerikaanse Asheville tegen elkaar op in de eerste ronde van de Fed Cup. In de week daarvoor speelt Bertens in Sint-Petersburg en in de week daarna komt ze in actie in Doha.

"Het komt gewoon echt niet uit in het schema", legt Bertens vrijdag uit aan de NOS. "Ik zou Australië spelen, dan een toernooi in Sint-Petersburg en daarna doorreizen naar de Verenigde Staten voor de Fed Cup."

"Daar ben je op zondag klaar, dan vlieg je maandag weg en kom je dinsdag aan in Doha", vervolgt de nummer 31 van de wereld. "Daar moet je dinsdag spelen. Dat wordt hem niet."

Twijfel

Bertens twijfelde al eerder over haar beschikbaarheid voor de Fed Cup. Zo overwoog ze eerder dit jaar de play-off tegen Slowakije over te slaan, maar uiteindelijk besloot ze toch in actie te komen.

Richel Hogenkamp, Arantxa Rus, Lesley Kerkhove en Demi Schuurs maken wel deel uit van de selectie voor de confrontatie met de VS, dat de Fed Cup afgelopen seizoen won. Dat maakte captain Paul Haarhuis vrijdag bekend in Rotterdam.

Nederland verloor begin dit jaar in de eerste ronde van de wereldgroep van Wit-Rusland. In april versloeg de ploeg van captain Haarhuis mede dankzij twee overwinningen van Bertens Slowakije in de play-offs en knokte zich terug naar het hoogste niveau.

Bertens had in een gesprek met Haarhuis al aangegeven te twijfelen over haar planning. "Het is voor haar extra belangrijk omdat plaats 30 of 40 scheelt of je bij elk toernooi binnenkomt. Ik vind het ook niet vanzelfsprekend dat tennissers zich altijd beschikbaar stellen. Ik vind het jammer, maar wel begrijpelijk'', aldus de captain.

Davis Cup

Haarhuis bracht ook zijn selectie voor het Davis Cup-duel met Frankrijk naar buiten. Voor de wedstrijd in de eerste ronde van de wereldgroep kregen Robin Haase, Thiemo de Bakker, Jean-Julien Rojer en Tallon Griekspoor een uitnodiging.

"We gaan met de sterkst mogelijke opstelling naar Frankrijk", zei Haarhuis. "Ik ben heel blij dat Robin zich weer beschikbaar heeft gesteld als aanvoerder van het team. Ook Thiemo en Tallon staan klaar om hun krachten te meten met de internationale top."

"En met Jean-Julien in het team hebben we een sterk wapen, hij blijft van onmisbare waarde in de dubbel. Spelen tegen de winnaar van de Davis Cup geeft het duel wat extra’s. Ik kijk ernaar uit om in Albertville met dit team de strijd aan te gaan."

Het Nederlands Davis Cup-team, dat na een afwezigheid van vier jaar terugkeert in de wereldgroep, speelt van vrijdag 2 tot en met zondag 4 februari in Albertville tegen de Fransen, die vorige maand in de finale van de Davis Cup België versloegen.