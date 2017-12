Organisatie Australian Open rekent op titelverdedigster Serena Williams

"Ze heeft haar visum binnen en is ook al weer druk aan het trainen. Wij zien dan ook niet in waarom ze niet aanwezig kan zijn", aldus Tiley over de Amerikaanse nummer 22 van de wereld.

Williams won begin van dit jaar in Melbourne haar 23e Grand Slam-toernooi, maar was toen al zwanger. De voormalige nummer één van de wereldranglijst kwam daarna niet meer in actie en beviel in september van dochter Alexis Olympia Ohanian jr.

Williams gaf eerder al aan dat ze sowieso haar rentree zou maken op het hoogste niveau, maar haar coach Patrick Mouratoglou wilde deze week nog niet bevestigen dat ze dat in Melbourne zou doen.

Record

Volgens Tiley wil Williams vooral terugkeren op het hoogste niveau om verder te jagen op het record van voormalig tennisster Margaret Court, die 24 Grand Slams op haar naam heeft staan.

Geen enkele andere tennisser won meer Grand Slams dan de nu 75-jarige Australische. "Serena wil dat record graag breken. Dat zou een geweldige prestatie zijn", aldus Tiley.

Williams schreef de Australian Open zeven keer eerder op haar naam (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017). Het eerste Grand Slam-toernooi van 2018 begint op 15 januari.