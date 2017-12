Revaliderende Wawrinka neemt 'Rotterdam' op in toernooischema

Wawrinka sprak vrijdag op een persconferentie in Genève voor het eerst sinds zijn operatie in augustus met de media. De 32-jarige Zwitser maakte al eerder bekend dat hij eind december bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi zijn eerste wedstrijd wil spelen sinds Wimbledon, al is het nog niet helemaal zeker of hij dan weer fit is.

De nummer negen van de wereld wil daarna uitkomen op de Australian Open, het ABN Amro World Tennis Tournament en de toernooien van Marseille, Indian Wells, Miami en Monte Carlo.

"Ik werk keihard aan mijn fysiek zes dagen per week, maar mijn knie is nog een beetje stijf. En ik lig nog wat achter op tennisgebied", aldus Wawrinka. "Mijn doel is om op de Australian Open te spelen, ook als ik niet honderd procent fit ben."

Toernooidirecteur Richard Krajicek, die in 2016 even coach was van Wawrinka, is blij dat de drievoudig Grand Slam-kampioen naar Rotterdam komt.

"Stan is een fantastische speler die natuurlijk als winnaar van 2015 goed bij ons uit de voeten kan", zegt de oud-toptennisser. "Na zijn afwezigheid zijn we er van overtuigd dat hij fitter en sterker terug zal keren in februari."

Zverev

Wawrinka zou vorig jaar ook meedoen aan het ABN Amro World Tennis Tournament, maar hij meldde zich vlak voor het toernooi af met een knieblessure.

Wawrinka is de derde speler uit de top tien van de wereldranglijst die zijn deelname in Ahoy heeft toegezegd. Krajicek legde eerder de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Duitser Alexander Zverev vast. Zij staan respectievelijk derde en vierde op de mondiale ranking.

Ook Jo-Wilfried Tsonga, Nick Kyrgios, Andrey Rublev, Karen Khachanov en Robin Haase zullen deelnemen aan het komende ABN Amro World Tennis Tournament, dat van 12 tot en met 18 februari 2018 plaatsvindt in Rotterdam.