Djokovic voegt oud-tennisser Stepanek toe aan coachingstaf

De Servische tennisser maakte de komst van zijn nieuwe coach donderdag via Instagram bekend. De Tsjech Stepanek, voormalig nummer acht van de wereld, kondigde twee weken geleden zijn afscheid aan als tennisprof.

Djokovic speelde deze zomer op Wimbledon zijn laatste partij van het seizoen. Hij gaf in de kwartfinale tegen Tomas Berdych op. De voormalig nummer één van de wereld kampte met een blessure aan de elleboog en besloot rust te nemen. De bedoeling is dat Djokovic eind december in Abu Dhabi zijn rentree maakt.

Eind vorig jaar had hij al gebroken met Boris Becker, de Duitse oud-tennisser met wie Djokovic drie jaar werkte. Dit jaar liet hij zich op Roland Garros en Wimbledon begeleiden door André Agassi. De Amerikaan blijft dat op de grote toernooien doen. Stepanek zal op andere toernooien Djokovic bijstaan. Die samenwerkling werd in een ludiek toneelstukje op Instagram gepresenteerd.

De 39-jarige Stepanek schopte het één keer tot de laatste acht bij een Grand Slam-toernooi. In 2006 sneuvelde de oud-winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam (2006) in de kwartfinale van Wimbledon. In het dubbelspel won hij zowel de Australian Open als de US Open.