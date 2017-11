Serena Williams neemt na deze week besluit over deelname Australian Open

"Serena is zich aan het voorbereiden op 2018", zegt haar coach Patrick Mouratoglou tegen CNN. "Ze traint om weer fit te worden. Ik ga haar snel opzoeken in Florida."

"We zullen zien hoe haar lichaam reageert en hoe haar niveau is. Daarna nemen we een beslissing over haar deelname in Australië", aldus Mouratoglou.

Williams beviel op 1 september van dochter Alexis Olympia Ohanian Jr. De 23-voudig Grand Slam-winnares kwam sinds april niet meer in actie.

Ze zei eerder al te mikken op een rentree op de Australian Open, de Grand Slam die ze al zeven keer won. Williams zou in Melbourne het record van Margaret Court kunnen evenaren. De Australische won in de jaren 60 en 70 liefst 24 Grand Slams.

De Australian Open begint op 15 januari.