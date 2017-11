Goffin zet België op voorsprong in Davis Cup-finale tegen Frankrijk

De tweede wedstrijd in Stade Pierre-Mauroy, normaal gesproken de thuishaven van de Franse voetbalclub Lille, gaat later op vrijdag tussen Jo-Wilfried Tsonga en Steve Darcis. Zaterdag is het dubbelspel, waarna zondag de laatste twee enkelpartijen worden afgewerkt.

Door de zege van Goffin hebben de Belgen de gewenste start in de jacht op hun eerste Davis Cup-titel ooit. Twee jaar geleden kwamen onze Zuiderburen ook tot de eindstrijd en die werd verloren van Groot-Brittannië.

Naast Goffin en Darcis, nummer 76 van de wereld, bestaat de Belgische ploeg dit jaar uit Ruben Bemelmans (118) en Joris De Loore (276). Frankrijk is met Pouille (18), Tsonga (15), Richard Gasquet (31) en Pierre-Hugues Herbert (81) op papier sterker.

Bovendien wonnen de Fransen de Davis Cup al negen keer, maar de laatste eindzege is al zestien jaar geleden. Sindsdien gingen liefst drie finales (2002, 2010 en 2014) verloren.

Hardcourt

Goffin trok vrijdag op het hardcourt in Lille de vorm door die hij vorige week al toonde op de ATP World Tour Finals. De 26-jarige Belg versloeg in Londen onder anderen Rafael Nadal en Roger Federer, waarna hij in de eindstrijd moest buigen voor de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Tegen de 23-jarige Pouille had Goffin het alleen in de eerste set lastig. Hij kwam met 4-5 achter, maar haalde de set alsnog met 7-5 binnen. In de tweede set brak Goffin Pouille meteen en ook daarna dicteerde hij. In het derde bedrijf leek Pouille, zeker na een vroege break van Goffin, er niet meer in te geloven.

Na ruim twee uur was die set met 6-1 binnen voor Goffin en stond België op een 1-0 voorsprong.