Australian Open kent primeur met gebruik van schotklok

De scheidsrechter houdt nu nog bij hoeveel tijd spelers hebben, maar dat gaat niet altijd volgens de regels. Met de invoering van de klok kan er niet meer mee worden gesjoemeld.

Bij Grand Slam-toernooien hebben spelers nu twintig seconden pauze, maar dat wordt verlengd naar 25. Dat is dezelfde marge die al op de ATP Tour wordt gehanteerd.

Tijdens de kwalificaties voor de US Open en de Next Gen ATP Finals, het toernooi voor grootste talenten, tikte de klok al mee in de hoek van de tennisbaan.

De organisatoren van de Grand Slam-toernooien (GSB) besloten dinsdag na een verzoek van de Australian Open tijdens een bijeenkomst in Londen om de schotklok in te voeren.

2019

Tijdens de bijeenkomst van de GSB werd ook gesproken over een inkrimping van het aantal geplaatste spelers bij een Grand Slam-toernooi. Dat zijn er nu nog 32, maar het plan is om dat vanaf 2019 terug te brengen tot een aantal van zestien.

De komende editie van de Australian Open gaat op maandag 15 januari van start. Begin dit jaar was Roger Federer in de mannenfinale in Melbourne te sterk voor Rafael Nadal, waardoor de Zwitser het toernooi voor de vijfde keer in zijn loopbaan won.

Bij de vrouwen versloeg Serena Williams haar zus Venus Williams in de eindstrijd. Daarmee schreef de Amerikaanse de Australian Open voor de zevende keer op haar naam.