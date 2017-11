Hertogin van Kent: 'Wimbledon zal zonder Novotna niet hetzelfde zijn'

"Jana Novotna was een dappere en lieve dame met een geweldig gevoel voor humor", laat de 84-jarige hertogin via een tweet van de Britse koninklijke familie weten. "Ik ben erg bedroefd door het nieuws van haar dood. Mijn gedachten zijn bij haar familie. Wimbledon zal zonder haar niet hetzelfde zijn."

De beelden van de huilende Novotna, die vlak daarvoor de eindstrijd had verloren van Steffi Graf, en de troostende hertogin gingen ruim 24 jaar geleden de wereld over. Novotna liet haar tranen de vrije loop op de schouder van Katharine.

Vijf jaar later zou Novotna als routinier Wimbledon wel winnen. Het was de enige Grand Slam-overwinning in het enkelspel van haar carrière.

Geweldige vrouw

Novotna overleed zondag op 49-jarige leeftijd in het bijzijn van haar familie aan de gevolgen van kanker. Ze was vooral succesvol in het dubbelspel, met zestien Grand Slam-zeges.

Ze veroverde verder drie medailles op de Olympische Spelen. In 1988 en 1996 won ze zilver in het dubbelspel en in 1996 pakte ze ook nog brons in het enkelspel. Met Tsjechië veroverde ze in 1988 de Fed Cup.

De Tsjechische legende Martina Navratilova, die tijdens haar carrière de Amerikaanse nationaliteit aannam, reageerde maandag al aangeslagen op het nieuws. "De tenniswereld is bedroefd door het heengaan van Jana Novotna. Ik ben geschokt en heb er geen woorden voor. Jana was een echte vriendin en een geweldige vrouw."