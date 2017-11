Sluiter blijft na 'heftige' periode toch coach van Bertens

"De laatste drie maanden van dit seizoen waren verschrikkelijk", vertelt Bertens dinsdag in het AD. "Ik zat heel diep en het ging alleen maar bergafwaarts."

"Ik had continu paniek, stond met een kutgevoel op de baan, er waren irritaties met Rae. Het was heftig."

De frustraties zaten zo diep bij Bertens, dat ze zelfs overwoog om een lange pauze in te lassen. "In die paniek kan niemand me helpen. Toen we het jaar afsloten en allebei op vakantie gingen, dacht ik: het komende halfjaar sta ik niet op de baan."

"Ik was helemaal klaar met tennis. Wilde ik met Rae verder, ik had geen idee. Ik was nooit echt klaar met hem, maar ik voelde me slecht en als hij daar verder op inging, dacht ik: ga nu maar weg."

Bali

Coach en speelster gingen apart van elkaar op vakantie naar Bali, waar beiden tot bezinning kwamen en de beslissing namen om de samenwerking toch te verlengen. De 39-jarige oud-prof is ruim twee jaar de vaste begeleider van Bertens (25) die onder zijn leiding in 2016 de halve finales van Roland Garros haalde en momenteel op de 31e plek van de wereldranglijst staat.

De Wateringse maakte dit jaar vaak een labiele indruk op de baan en kon soms plotseling in tranen uitbarsten. Nadat Bertens er dit jaar op Roland Garros al in de tweede ronde uitvloog, nam ze op aanraden van Sluiter een mental coach in de arm.

"De nadruk kwam te veel op dat mentale aspect te liggen", zegt Bertens. "Ik mócht niet meer boos worden. Werd ik een keer boos, was ik vervolgens boos op mezelf dat ik boos was geworden."

Openheid

Bertens stelde op Bali een lijst van verbeterpuntenpunten op. "Eén daarvan is mijn openheid in de pers", vertelt Sluiter. "Ik ben te hard voor haar geweest. Dat heeft Kiki vervelend gevonden."

"Maar waar het om gaat is dat Kiki kritisch naar zichzelf en de mensen om haar heen keek. Dán ben je zelf eigenaar van je carrière. Dat heb ik altijd gewild."

Sluiter ging akkoord met de punten die Bertens aandroeg, waardoor de samenwerking blijft bestaan. "Weinig mensen beseffen hoe intens een relatie coach-sporter is", vertelt Sluiter. "Ik was dit jaar al 31 weken van huis. Kiki en ik zien elkaar twee keer zo veel als onze geliefden."