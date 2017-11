Davis Cup-team naar 'olympisch' Albertville voor duel met Frankrijk

De Fransen spelen thuis en hebben de Olympic Hall in de Alpen, waar in 1992 de Olympische Winterspelen werden gehouden, uitgekozen als locatie.

In een later stadium beslissen de Fransen op welke ondergrond er van 2 tot en met 4 februari wordt gespeeld. De hal in Albertville biedt plaats aan zo'n 6200 toeschouwers.

De Franse ploeg strijdt komend weekeinde in Lille eerst nog om de eindzege in het huidige Davis Cup-seizoen. De equipe van captain Yannick Noah neemt het in de finale op tegen België, waarbij kopman David Goffin de man in vorm is.

De Nederlandse tennissers keren na vier jaar terug in de wereldgroep van de Davis Cup. Oranje boekte in september in de play-offs een knappe zege op Tsjechië.