Voormalig Wimbledon-winnares Novotna (49) overleden

"Na een lang gevecht tegen kanker is Jana Novotna vredig en in het bijzijn van haar familie overleden in Tsjechië", meldt tennisbond WTA maandag.

Novotna was tussen 1987 en 1999 professioneel tennisster. Ze was vooral zeer succesvol in het dubbelspel, met liefst zestien Grand Slam-titels (twaalf in het damesdubbel, vier in het gemengd dubbel) Vier keer won ze de Australian Open, drie keer Roland Garros, vijf keer Wimbledon en vier keer de US Open

In het enkelspel reikte de rechtshandige speelster tot de tweede plaats op de wereldranglijst, in juli 1997. Een jaar later beleefde ze het hoogtepunt uit haar carrière met de eindzege op Wimbledon, door een overwinning op de Française Nathalie Tauziat in de finale.

Spelen

Novotna veroverde drie medailles op de Olympische Spelen. In 1988 en 1996 won ze zilver in het dubbelspel en in 1996 pakte ze ook nog brons in het enkelspel. Met Tsjechië veroverde ze in 1988 de Fed Cup.

In totaal heeft Novotna precies honderd toernooizeges op de WTA-tour op haar erelijst staan; 24 in het enkelspel en 76 in het dubbelspel.

"Jana was op en buiten de baan een inspiratie voor iedereen die de kans kreeg om haar te leren kennen", reageert WTA-voorzitter Steve Simon. "Haar ster zal altijd blijven stralen. Onze gedachten gaan uit naar de familie van Jana."

Trainer

Novotna werd bij het tennispubliek vooral bekend door haar successen op Wimbledon. In 1993 bereikte ze voor het eerst de finale van het enkelspel bij het Engelse Grand Slam-toernooi. Daarin verloor de Tsjechische van de Duitse Steffi Graf (6-7 (6), 6-1 en 4-6), hoewel ze in de derde set op een 4-1 voorsprong stond.

Bij de prijsuitreiking barstte Novotna in huilen uit, waarna ze zowel door Graf als door de de hertogin van Kent werd getroost. Vier jaar later moest ze in de Wimbledon-finale buigen voor Martina Hingis, maar in 1998 was het bij haar derde poging wel raak.

Nadat Novotna in 1999 was gestopt, werkte ze een tijdje als tv-commentator en trainer. De dubbelspecialiste werd in 2005 opgenomen in de Tennis Hall of Fame.

