Arantxa Rus stijgt dankzij finaleplaats in Taipei 33 plaatsen op wereldranglijst

Vorige week stond Rus nog op de 167e plek. Ze speelde voor het eerst in haar carrière een finale van een WTA-toernooi. Daarin was de Zwitserse Belinda Bencic in twee sets te sterk.

Tot dit weekend was Rus nooit verder gekomen dan de kwartfinale van een WTA-toernooi. Bencic stijgt dankzij haar toernooizege 22 plekken op de wereldranglijst. De voormalig toptienspeelster staat sinds maandag op de 98e plek van de ranking.

Die wordt nog altijd aangevoerd door de Roemeense Simona Halep. Kiki Bertens is op de 31e plek de beste Nederlandse, gevolgd door Richel Hogenkamp die 106e van de wereld is.

Mannen

Bij de mannen stijgt Grigor Dimitrov dankzij zijn zege op de ATP World Tour Finals naar de derde plaats. De Bulgaar moet alleen Roger Federer en Rafael Nadal boven zich dulden. Vorige week stond Dimitrov nog zesde.

Verliezend finalist David Goffin boekt één plek winst, hij gaat van acht naar zeven. De Belg zorgde in Londen voor een daverende verrassing door Federer in de halve finales te verslaan. Goffin had in de groep ook al gewonnen van Nadal, die zich daarna geblesseerd terugtrok uit het toernooi.

Robin Haase blijft op de 42e plaats de beste Nederlander.