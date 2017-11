Debutant Dimitrov ten koste van Goffin winnaar World Tour Finals

In de groepsfase stonden Goffin en Dimitrov eerder deze week al tegenover elkaar. De als zesde geplaatste Bulgaar won die partij overtuigend met 6-0 en 6-2 en bleef het hele toernooi ongeslagen.

Goffin plaatste zich als nummer twee van de poule alsnog voor de halve finale, waarin hij voor een stunt zorgde door Roger Federer te verslaan. Dimitrov behaalde de eindstrijd zaterdag ten koste van de Amerikaan Jack Sock.

De als zevende geplaatste Goffin maakte vorig jaar al zijn debuut bij het eindejaarstoernooi, al bleef zijn optreden toen beperkt tot één partij. Hij mocht opdraven als vervanger van de Fransman Gaël Monfils, die na twee wedstrijden geblesseerd afhaakte. Goffin verloor vervolgens kansloos van Novak Djokovic.





Tegenstand

In zijn tweede ontmoeting binnen een week met Dimitrov bood Goffin meer tegenstand dan in het groepsduel. De Bulgaar was in de O2 Arena in Londen sterker in de eerste set, maar de 26-jarige Waal zette dat vervolgens recht door het tweede bedrijf te winnen.

In de beslissende derde set hadden beide spelers geregeld moeite om hun opslagbeurt te behouden. Goffin boog op 3-2, waarna Dimitrov die voorsprong vasthield en op eigen service zijn vijfde matchpoint benutte. Hij is de eerste debutant sinds de Spanjaard Alex Corretja in 1998 die het eindejaarstoernooi op zijn erelijst mag bijschrijven.

Dimitrov won dit jaar drie ATP-toernooien. Al vroeg in het jaar was hij de beste in Brisbane. Daarna versloeg hij Goffin in de finale in Sofia. De Belg revancheerde zich door in Rotterdam het onderlinge duel te winnen. Dimitrov won ook nog het Masterstoernooi in Cincinnati. Goffin kende een sterk najaar met toernooizeges in Tokio en Shenzhen.

Wereldranglijst

Dimitrov klimt dankzij zijn overwinning naar de derde plaats op de wereldranglijst. Hij moet alleen lijstaanvoerder Rafael Nadal en Federer nog voor laten gaan. Goffin klimt naar de zevende plaats. Hij is volgende week de Belgische kopman in de Davis Cup-finale tegen Frankrijk.

Aan de ATP World Tour Finals mogen alleen de beste acht spelers van het afgelopen tennisjaar deelnemen. Andy Murray, die een seizoen vol blessureleed achter de rug heeft, was er niet bij om zijn titel te verdedigen.