Federer relativeert uitschakeling in Londen dankzij 'perfect jaar'

"Het was een geweldig jaar voor me. Ik ben zo blij dat ik van begon tot eind op een goed niveau speelde. Het was top en ik heb van mezelf genoten", aldus de negentienvoudig Grand Slam-winnaar.

Federer moest de tweede helft van 2016 aan zich voorbij laten gaan wegens blessureleed. Dit jaar won hij onder meer de Australian Open, Wimbledon en de toernooien van Indian Wells, Miami, Shanghai, Halle en Wenen.

"Ik ben eerlijk gezegd heel opgelucht dat ik in staat was om zo sterk te spelen. Het laat zien dat bepaalde dingen tot het verleden behoren. Het is goed dat ik mijn zelfvertrouwen weer terug heb. Ik kan terugkijken op een perfect jaar."

Kort

In tegenstelling tot vorig jaar wordt de voorbereiding van de 36-jarige Federer op volgend jaar nu hij fit is een stuk korter, maar daar maakt de Zwitser zich geen zorgen om.

"Kijkend naar volgend jaar wordt de opbouw geen zes weken zoals vorig jaar, maar ik ga in de zes weken die ik heb ook niet alleen maar op de baan staan", kijkt hij vooruit.

Federer vertrouwt in die korte voorbereiding op zijn routine. "Het wordt twee of drie weken. Kort dus, maar zo heb ik het vijftien jaar lang gedaan."

Achter Rafael Nadal sluit Federer het jaar af als nummer twee van de wereld. Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, David Goffin, Jack Sock en Pablo Carreno Busta completeren momenteel de top tien.