Federer laat zich verrassen door Goffin in halve finales World Tour Finals

De Belg trok met 2-6, 6-3 en 6-4 knap aan het langste eind in de O2 Arena. Hij sloeg op zijn eerste matchpoint toe en neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen Grigor Dimitrov en Jack Sock.

Federer won in de groep al zijn partijen en was de grote favoriet in Londen. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar had zijn zes voorgaande duels met Goffin bovendien allemaal gewonnen.

In de eerste set was er ook nog niets aan de hand voor de Zwitser. Vanaf de tweede set begon zijn spel echter te haperen en Goffin (26) profiteerde daarvan.

Zes keer

De 36-jarige Federer, die het jaar afsluit als nummer twee van de wereld, won de World Tour Finals zes keer. De laatste keer was zeven jaar geleden. In 2005, 2012, 2014 en 2015 was hij verliezend finalist.

Goffin kent met zijn finaleplaats een geweldig debuut op het prestigieuze eindejaarstoernooi. De nummer acht van de wereldranglijst is de eerste Belg ooit op de World Tour Finals.

Titelverdediger Andy Murray en vijfvoudig winnaar Novak Djokovic ontbreken op het toernooi in Londen, terwijl nummer één van de wereld Rafael Nadal zich na één groepsduel terugtrok.