Federer laat zich verrassen door Goffin in halve finales World Tour Finals

De Belg trok met 2-6, 6-3 en 6-4 knap aan het langste eind in de O2 Arena. Hij sloeg op zijn eerste matchpoint toe en neemt het in de finale op tegen Grigor Dimitrov.

De Bulgaar rekende in de andere halve eindstrijd in drie sets af met de Amerikaan Jack Sock: 4-6, 6-0 en 6-3.

Goffin en Dimitrov kwamen elkaar eerder deze week ook al tegen in de groep. Toen trok laatstgenoemde eenvoudig aan het langste eind: 6-0 en 6-2.

Federer won in de groep al zijn partijen en was de grote favoriet in Londen. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar had zijn zes voorgaande duels met Goffin bovendien allemaal gewonnen.

In de eerste set was er ook nog niets aan de hand voor de Zwitser. Vanaf de tweede set begon zijn spel echter te haperen en Goffin profiteerde daarvan. "Ik kreeg mijn kansen wel, maar benutte ze niet. Goffin deed dat wel. Dat was het verschil", concludeerde Federer.

De 36-jarige Federer, die het jaar afsluit als nummer twee van de wereld, won de World Tour Finals zes keer. De laatste keer was zeven jaar geleden. In 2005, 2012, 2014 en 2015 was hij verliezend finalist.

Debuut

Goffin (26) kent met zijn finaleplaats een geweldig debuut op het prestigieuze eindejaarstoernooi. De nummer acht van de wereldranglijst is de eerste Belg ooit op de World Tour Finals.

Eerder in het toernooi won Goffin al van Rafael Nadal. Hij is de zesde speler ooit die tijdens hetzelfde toernooi zowel Federer als Nadal verslaat. Eerder slaagden Novak Djokovic, Nikolay Davydenko, Andy Murray, Juan Martin Del Potro en David Nalbandian daarin.

"Ik heb hier echt geen woorden voor, ik ben zó blij. Vooraf was ik wat nerveus, maar tijdens de partij voelde ik me heel goed. Het was gewoon mijn dag", aldus Goffin.

Titelverdediger Andy Murray en vijfvoudig winnaar Djokovic ontbreken op het toernooi in Londen, terwijl nummer één van de wereld Nadal zich na één groepsduel terugtrok.

