Murray beëindigt voor tweede keer samenwerking met coach Lendl

Lendl begon in juni 2016 aan zijn tweede periode als coach van Murray. Eerder was hij van januari 2012 tot en met maart 2014 coach van de drievoudig Grand Slam-winnaar.

"Ik ben Ivan dankbaar voor zijn hulp en begeleiding door de jaren heen", aldus Murray op zijn eigen website. "We hebben veel successen gehad en een hoop geleerd van de samenwerking."

Het is onbekend of Murray, die onlangs voor de tweede keer vader werd, een vervanger voor Lendl aanstelt. Hij kwam dit jaar op Wimbledon voor het laatst in actie en heeft sindsdien last van een heupblessure.

Anderhalve week geleden maakte de voormalig nummer één van de wereld zijn rentree in een benefietwedstrijd tegen Roger Federer in Glasgow. Hij hoopt in januari zijn officiële comeback te maken in Brisbane. Op de wereldranglijst is hij inmiddels afgezakt naar de zestiende plaats.

Reizen

Het was al langer bekend dat Lendl problemen had met het reizen. De achtvoudig Grand Slam-winnaar gaat nu verder met zijn werk in de jeugdopleiding van de Amerikaanse tennisbond.

Onder Lendl boekte Murray de grootste successen in zijn loopbaan. Zo won hij in 2012 eerst olympisch goud en vervolgens de US Open, zijn eerste Grand Slam-titel. Het hoogtepunt was de historische Wimbledon-titel die hij in 2013 veroverde, als eerste Brit in 77 jaar.

Nadat Murray in 2014 voor de eerste keer een punt achter de samenwerking met Lendl zette, ging hij in zee met Amélie Mauresmo. Hij werkte twee jaar samen met de Française, maar won in die periode geen enkel Grand Slam-toernooi.

In de tweede termijn onder Lendl won de Brit vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière Wimbledon en werd hij de nummer één van de wereldranglijst. Dit jaar wist hij geen enkele Grand Slam-finale te halen en won hij slechts één ATP-toernooi.