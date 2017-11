Goffin treft Federer in halve finales World Tour Finals na zege op Thiem

Goffin rekende in de O2 Arena in Londen in twee sets af met Thiem: 6-4 en 6-1. Door zijn overwinning eindigt hij in de groep Sampras als tweede met vier punten.

Bij de laatste vier neemt de nummer acht van de wereldranglijst het zaterdag op tegen Roger Federer. De Zwitser werd dankzij drie overwinningen eerste in de groep Becker.

Tegen Thiem kwam Goffin met 0-3 achter, maar gaf hij in het vervolg van de eerste set nog slechts één game weg. In het tweede bedrijf nam de 26-jarige Belg snel een break voorsprong en maakte hij het na 1 uur en 12 minuten af op zijn tweede matchpoint.

Eerder deze week verraste Goffin in zijn openingspartij Rafael Nadal, die zich vervolgens terugtrok voor de rest van het toernooi vanwege een slepende knieblessure.

Dimitrov

In zijn tweede wedstrijd moest hij zijn meerdere erkennen in Grigor Dimitrov. De Bulgaar plaatste zich door die zege al voor de halve finales van het eindejaarstoernooi.

Dimitrov speelt later op vrijdag in zijn laatste groepswedstrijd tegen Pablo Carreno Busta, die de plek van Nadal innam. De mondiale nummer zes had geen kind aan de Spanjaard, die hij in iets meer dan een uur met 6-1 en 6-1 versloeg.

In de halve eindstrijd speelt Dimitrov zaterdag tegen de Amerikaan Jack Sock, die zich donderdag verrassend bij de laatste vier schaarde.

Titelverdediger Andy Murray en Novak Djokovic, vijfvoudig winnaar van de ATP World Tour Finals, ontbreken dit jaar op het prestigieuze toernooi.