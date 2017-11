Arantxa Rus stoot door naar kwartfinales WTA-toernooi Taipei

Rus versloeg de Russische qualifier, tegen wie ze nog nooit speelde, na een stroef begin in drie sets: 1-6, 7-5 en 6-4. In de kwartfinales neemt ze het op tegen de winnaar van de partij tussen de Australische Lizette Cabrera en Eri Hozumi uit Japan.

In de eerste ronde had de 26-jarige Rus dinsdag gewonnen van de Turkse Ipek Soylu, waardoor ze voor het eerst in twee maanden weer eens de openingsronde van een WTA-toernooi overleefde.

Eerder dit jaar stond Rus al eens in de kwartfinales van een WTA-toernooi. In juni kwam ze op het Ricoh Open in Rosmalen tot de laatste acht. De Russische Natalia Vikhlyantseva versperde haar toen de doorgang naar de halve eindstrijd.

Een week geleden ging Rus, die 167e op de wereldranglijst staat, nog onderuit in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Hua Hin. Ze had daar eind september nog wel knap haar titel bij het lokale ITF-toernooi geprolongeerd.