Dimitrov overklast Goffin en bereikt laatste vier World Tour Finals

Het werd 6-0 en 6-2 in de O2 Arena in Londen. Dimitrov, die zijn debuut maakt op het eindejaarstoernooi, rekende maandag in zijn eerste partij in de groep Pete Sampras al in drie sets af met Dominic Thiem.

Goffin had zijn eerste partij nog knap gewonnen van Rafael Nadal, die zich vervolgens geblesseerd terugtrok van het prestigieuze toernooi. De Spanjaard wordt vervangen door zijn landgenoot Pablo Carreno Busta, die later woensdag Thiem treft.

In de groep Boris Becker verzekerde Roger Federer zich dinsdag al van een plek bij de laatste vier. Alexander Zverev en Jack Sock strijden in de poule waarin Marin Cilic al is uitgeschakeld om het andere ticket voor de halve finale.

Titelverdediger Andy Murray en Novak Djokovic, vijfvoudig winnaar van de ATP World Tour Finals, ontbreken dit jaar op het prestigieuze toernooi.