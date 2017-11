Stepanek (38) bergt racket definitief op vanwege aanhoudend blessureleed

"Ik wist dat er ooit een einde aan zou komen, maar ik wilde mijn carrière zolang mogelijk rekken", zegt Stepanek tegen Tsjechische media. "Ik heb tot de laatste snik gevochten, maar nu is het tijd om mijn racket op te bergen."

Stepanek debuteerde in 1996 in het profcircuit en won in zijn 21 jaar lange loopbaan twee Grand Slams in het dubbelspel en twee keer de Davis Cup met Tsjechië. Zijn hoogste klassering op de wereldranglijst was de achtste positie in 2006. Als dubbelaar was hij in 2012 de mondiale nummer vier.

Gedurende zijn carrière werd Stepanek geplaagd door blessures. Eerder dit jaar moest hij zich nog laten opereren aan de wervelkolom. "Daarna heb ik het niet makkelijk gehad", verklaart hij. "Na wat denkwerk heb ik besloten dat ik mijn gezondheid niet langer op het spel wil zetten."

Het laatste optreden op de baan van Stepanek was begin dit jaar op de Australian Open. Daar werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door de Belg David Goffin. Hij is sindsdien afgezakt naar de 348e plek op de wereldranglijst.

Rotterdam

Als enkelspeler won de markante Tsjech vijf ATP-titels. In 2006 schreef hij het ABN Amro World Tennis Tournament op zijn naam door de relatief onbekende Belg Christophe Rochus te verslaan in het Rotterdamse Ahoy.

In het dubbelspel was Stepanek met zijn Indiase partner Leander Paes aanzienlijk succesvoller met in totaal achttien gewonnen toernooien, waaronder de Australian Open van 2012 en de US Open van 2013.

Samen met Tomas Berdych leidde hij zijn land in diezelfde jaren naar de winst in de Davis Cup. In beide finales, tegen respectievelijk Spanje en Servië, won hij de beslissende vijfde partij.