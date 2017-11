Federer naar laatste vier ATP World Tour Finals, opnieuw verlies Rojer

De 36-jarige Federer had drie sets nodig om zich van Zverev te ontdoen. Na twee uur en bijna een kwartier spelen stond er 7-6 (6), 5-7 en 6-1 op het scorebord in de O2 Arena.

In de andere partij in de Boris Becker-groep verloor Cilic opnieuw. De Kroaat was niet opgewassen tegen Sock. De Amerikaan won, ondanks een verstoorde voorbereiding vanwege het brandalarm in zijn hotel, met 5-7, 6-2 en 7-6 (4).

Eerder had Cilic ook al verloren van Zverev en daardoor maakt hij geen aanspraak meer op de halve finales. Voor debutant Sock was het zijn eerste overwinning ooit op het eindejaarstoernooi. Hij verloor zondag nog van Federer. Na twee speelrondes is de Zwitserse veteraan als enige in de Boris Becker-groep al zeker van de halve finales.

Andy Murray en Novak Djokovic ontbreken op het prestigieuze toernooi, terwijl Rafael Nadal zich maandag na één partij terugtrok in de Pete Sampras-groep, waarin de mondiale nummer één wordt vervangen door zijn landgenoot Pablo Carreno Busta.

Dominic Thiem en David Goffin completeren de poule, waarvan de volgende partijen woensdag op het programma staan in de O2 Arena.

Rojer

In het dubbelspel was het Nederlands-Roemeense koppel Rojer en Tecau in twee sets niet opgewassen tegen de Australiër John Peers en zijn Finse dubbelpartner Henri Kontinen: 7-6 (3) en 7-6 (6).

Rojer en Tecau, als derde geplaatst en in 2015 nog winnaars van het prestigieuze eindejaarstoernooi in Londen, hadden zondag al verloren van het Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut.

Ook Peers en Kontinen, de nummers twee van de plaatsingslijst, waren begonnen met een nederlaag. Ze dolven het onderspit tegen de Amerikaan Ryan Harrison en de Nieuw-Zeelander Michael Venus.

Rojer en Tecau wonnen dit jaar vier titels (waaronder de US Open) en staan derde in de Doubles Race 2017.