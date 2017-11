Arantxa Rus zonder setverlies naar tweede ronde WTA-toernooi Taipei

Rus neemt het in de tweede ronde op tegen Vitalia Diatchenko uit Rusland, die van de Belgische Yanina Wickmayer won. Het werd 6-2 en 6-3.

Het is de eerste keer in twee maanden dat Rus weer eens de openingsronde van een WTA-toernooi overleeft. De laatste keer was in september in Seoul, waar ze tot de achtste finales kwam. Daarin bleek de Australische Priscilla Hon te sterk.

Een week geleden ging Rus, die 167e op de wereldranglijst staat, nog onderuit in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Hua Hin. Ze had daar eind september nog wel knap haar titel bij het lokale ITF-toernooi geprolongeerd.