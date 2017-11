Goffin verrassend te sterk voor Nadal bij World Tour Finals

Goffin had bijna 3 uur nodig om af te rekenen met de nummer één van de wereld: 7-6 (5), 6-7 (4) en 6-4. De Spanjaard is niet helemaal fit naar Londen gereisd.

De Belg, als zevende ingeschaald, had al in de tweede set de kans om de partij te beslissen, maar moest die uiteindelijk aan Nadal laten. Een set later was het alsnog raak.

Nadal beleefde geen ideale voorbereiding op de ATP Finals, die hij nog nooit won. Hij moest afgelopen week herstellen van een knieblessure, die hem in de slotfase van de wedstrijd opnieuw een beetje parten leek te spelen.

Dimitrov

Eerder won Dimitrov in zijn eerste groepswedstrijd van Thiem. De 26-jarige Bulgaar greep in de O2 Arena in Londen de eerste set met 6-3, maar moest het tweede bedrijf met 5-7 aan de twee jaar jongere Oostenrijker laten.

De derde set ging lang gelijk op. In de slotfase wist Dimitrov de service van Thiem te breken, maar verzuimde op 5-4 de partij uit te serveren. Twee games later was het wel raak.

Dimitrov doet voor het eerst mee aan het prestigieuze eindejaarstoernooi in Groot-Brittannië. Hij staat momenteel zesde op de wereldranglijst, twee plaatsen lager dan Thiem.

In de andere groep strijden Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilic en Jack Sock tegen elkaar. De Schot Andy Murray en de Serviër Novak Djokovic zijn er dit jaar vanwege blessures niet bij.