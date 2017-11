Amerikaanse tennissters verslaan Wit-Rusland in finale Fed Cup

In de finale in Minsk tegen Wit-Rusland moest het dubbelspel na een gelijke stand (2-2) de beslissing brengen. Shelby Rogers en Coco Vandeweghe waren in twee sets te sterk voor Arina Sabalenka en Aliaksandra Sasnovich: 6-3 en 7-6 (3).

Vandeweghe zette de Amerikaanse tennissters twee keer op voorsprong door in het enkelspel te winnen van Sasnovich en Sabalenka. Maar Sloane Stephens moest in haar beide enkelpartijen het hoofd buigen tegen de Wit-Russische tennissters.

Door ook het dubbelspel te winnen, eiste Vandeweghe de hoofdrol op. De 25-jarige speelster is het hele jaar ongeslagen gebleven in de Fed Cup. De Tsjechische Petra Kvitova was in 2011 de laatste die het gehele jaar doorkwam zonder verlies in de landenwedstrijd.

Het team van de Verenigde Staten is recordhouder met achttien eindzeges in de Fed Cup. In februari neemt Nederland het in de eerste ronde van de Fed Cup op tegen de Amerikaanse vrouwen.