Ook Zverev begint World Tour Finals met zege, Rojer verliest in dubbelspel

Voor Zverev betekende het zijn vierde overwinning in vijf partijen tegen Cilic, die op de wereldranglijst twee plaatsen lager staat dan de Duitser: derde om vijfde.

Zverev debuteert dit jaar bij de ATP World Tour Finals, waar de top acht van de wereldranglijst in actie komt. Hij won dit jaar vijf toernooien op het hoogste tennisniveau. Begin dit jaar stond Zverev nog op de 24e positie in de mondiale rangschikking.

Zverev en Cilic zijn samen met Federer en Jack Sock ingedeeld in groep Becker. Rafael Nadal, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov en David Goffin vormen groep Sampras bij het eindejaarstoernooi in Londen.

De Schot Andy Murray en de Serviër Novak Djokovic zijn er dit jaar vanwege blessures niet bij.

Federer

Federer rekende eerder op zondag in groep Becker al af met Sock. Na een uur en 34 minuten spelen stond er 6-4 en 7-6 (4) op het scorebord in het voordeel van de Zwitser.

De negentienvoudig Grand Slam-kampioen begon voortvarend aan de partij. Hij wist Sock gelijk te breken en gaf die voorsprong in het vervolg van de eerste set niet meer uit handen.

Federer slaagde er in de tweede set niet in de opslag van Sock af te snoepen, maar sloeg in de tiebreak alsnog toe. Het was de vierde ontmoeting tussen beide spelers. Federer was elke keer in twee sets te sterk voor de huidige nummer negen van de wereld.

Rojer

In het dubbelspel kenden Jean-Julien Rojer en Horia Tecau een teleurstellend begin. De Nederlander en de Roemeen moesten hun meerdere erkennen in het Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut: 6-1, 6-7 (7) en 8-10. De partij duurde een uur en drie kwartier.

Rojer en Tecau, die het eindejaarstoernooi in 2015 wonnen, zijn in de Engelse hoofdstad als derde geplaatst. Herbert en Mahut zijn als nummers zes ingeschaald.

Rojer en Tecau wonnen dit jaar vier titels (waaronder de US Open) en staan derde in de Doubles Race 2017.