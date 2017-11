Zuid-Koreaan Chung eerste winnaar experimentele Next Gen ATP Finals

De 21-jarige Zuid-Koreaan was in de finale in vier sets te sterk voor de Rus Andrei Rublev: 3-4 (5), 4-3 (2), 4-2 en 4-2.

Tijdens de titelstrijd voor spelers van 21 jaar en jonger werd geëxperimenteerd met onder meer kortere sets, headsets voor de coaches en de afschaffing van deuce.

Chung, nummer 54 van de wereldranglijst, verdiende 335.000 euro met zijn zege. Rublev was met zijn 37e positie op de ATP-ranking de hoogstgeklasseerde speler op het toernooi.

Dit jaar was de eerste editie van de Next Generation ATP Finals. De eerste vijf edities van het toernooi vinden plaats in Milaan. Alleen de zeven beste tennissers onder 21 jaar uit het enkelspel, plus een Italiaan met een wildcard, mogen deelnemen.