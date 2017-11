Nadal op tijd hersteld van knieblessure voor ATP World Tour Finals

"Rafa is in orde, zijn knie is goed", zei zijn coach Carlos Moya woensdag. "In Parijs nam hij geen risico. De ATP World Tour Finals is het enige grote toernooi dat Rafael nog niet heeft gewonnen. Daarom wil hij graag meedoen."

Nadal is bij het eindejaarstoernooi in Londen ingedeeld in een groep met David Goffin, Grigor Dimitrov en Dominic Thiem, zo wees de loting woensdag uit. De andere groep bestaat uit Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilic en Jack Sock.

Nadal won de ATP World Tour Finals zogezegd nog nooit, maar reikte in 2010 en 2013 wel tot de finale. In 2010 verloor hij de eindstrijd van Federer, drie jaar later dolf Nadal het onderspit tegen Novak Djokovic.

Nummer één

Zestienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal, die dit jaar Roland Garros en de US Open op zijn naam schreef, blijft in 2017 sowieso de nummer één van de wereld.

Nadal is de oudste speler ooit die het jaar afsluit als aanvoerder van de mondiale ranglijst. De jaren 2008, 2010 en 2013 sloot hij ook af als beste van de wereld.

De World Tour Finals is het enige ATP-toernooi waar de spelers in groepen verdeeld worden. De nummer één en twee van de groepen plaatsen zich voor de halve finales. Het toernooi begint zondag en de finale is op zondag 19 november.