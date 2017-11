Federer tegen Zverev bij ATP Finals, Nadal loot Thiem, Goffin en Dimitrov

De groepen zijn bij het afsluitende toernooi van 2017, dat zondag begint en acht dagen duurt, vernoemd naar legendarische oud-spelers. De groep van Federer en Zverev, die wordt gecompleteerd door Marin Cilic en Jack Sock, heet de groep Boris Becker. De poule van Nadal is de groep Pete Sampras groep.

De ATP World Tour Finals is het enige ATP-toernooi waar de spelers in groepen verdeeld worden. De nummer één en twee van de groepen plaatsen zich voor de halve finales. De finale is op zondag 19 november.

Novak Djokovic en Andy Murray, de twee finalisten van vorig jaar in de O2 Arena, zijn er dit jaar niet bij. De Serviër en de Brit zijn al langer geblesseerd. Ze behoren op basis van de ranking ook niet meer tot de top acht van de wereld, die mag deelnemen aan de ATP World Tour Finals.

Murray speelde woensdag wel weer een oefenpartij tegen Federer. De 30-jarige Schot, die de 'Finals' vorig jaar voor het eerst won, is de huidige nummer veertien van de wereld. Vijfvoudig winnaar Djokovic (2008, 2012, 2013, 2014 en 2015) staat twaalfde.

Recordhouder Federer (zes titels) jaagt in Londen op zijn eerste eindzege in Londen sinds 2011. Nadal won het toernooi nog nooit. Het toernooi telt met de Amerikaan Sock, de Duitser Zverev, de Belg Goffin en de Bulgaar Dimitrov dit jaar liefst vier debutanten.

Rojer

Woensdag werd ook geloot voor het dubbelspel in Londen. De Nederlander Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau zitten in een groep met Henri Kontinen/John Peers, Pierre Hugues/Nicolas Mahut en Ryan Harrison/Michael Venus. In 2015 pakten Rojer en Tecau de titel in Londen.

De poule van Rojer is de zogeheten groep Eltingh/Haarhuis, vernoemd naar de succesvolle Nederlanders die in de jaren negentig samen meerdere Grand Slam-toernooien wonnen.