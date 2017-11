Voorzichtige Murray viert rentree in benefietpartij tegen Federer

Hoewel de 30-jarige Schot na een slepende heupblessure weer in actie kon komen voor het goede doel, benadrukt hij dat zijn eerste echte partij nog wel even op zich kan laten wachten.

"Ik sta er nu stukken beter voor dan aan het einde van Wimbledon en in mijn voorbereiding op de US Open", zegt de voormalige nummer één van de wereld, die Federer trof bij bij een liefdadigheidsevenement in Glasgow. "Ik kon nauwelijks lopen."

Murray speelde zijn laatste officiële partij in juli. De tweevoudig kampioen liep in de aanloop naar Wimbledon zijn blessure op en haalde nog wel de kwartfinales op het Londense gras, maar daarin redde hij het niet tegen Sam Querrey.

Sindsdien speelde hij geen enkel toernooi meer, al meldde hij zich pas op het allerlaatste moment af voor de US Open. "Dat was een fout van me", geeft de Brit toe. "Ik wilde fit worden voor het laatste grote toernooi van het jaar."

Tartan en kilt

Bij zijn officieuze rentree op de baan moest Murray, getooid met een wollen pet met Schots tartanmotief, dinsdag pas na drie sets buigen voor de kiltdragende Federer: 3-6, 6-3, 6-10.

Toch wil hij niet op de zaken vooruitlopen en blijft hij voorzichtig. "Ik kom pas weer terug als ik er echt klaar voor ben en honderd procent fit ben. Ik ben ervan overtuigd dat dat moment weer komt. Ik ben al weer weken in training. Soms voel ik me top, maar soms ook een stuk minder", zegt hij over zijn revalidatie. "Maar ik kom er wel weer bovenop."

Murray, die de koppositie op de ATP-ranglijst heeft ingeruild voor de zestiende plek, bereidt zich de komende periode traditiegetrouw in Miami voor op het nieuwe seizoen.

Hij hoopt rond de jaarwisseling in actie te kunnen komen in Brisbane, voordat met de Australian Open het eerste Grand Slam-toernooi van het nieuwe kalenderjaar begint op 15 januari.