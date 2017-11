Hogenkamp verliest van Lisicki in eerste ronde in Limoges

De 25-jarige Hogenkamp kwam in de derde set knap terug van een 5-1 achterstand, maar moest in de tiebreak toch buigen voor de Duitse Sabine Lisicki. De Doetinchemse verloor de partij met 5-7, 6-2 en 6-7 (6).

Hogenkamp is de nummer 110 van de wereld, maar was bij het Franse toernooi toch als negende geplaatst. Lisicki stond in 2012 twaalfde op de mondiale lijst, maar is door een schouderblessure afgezakt naar de 268e plek. Ze probeert nu de weg omhoog weer te vinden.

Hogenkamp gaf Lisicki goed tegenstand in Frankrijk. Na het verlies van de eerste set herstelde ze zich door de tweede set te pakken. In het beslissende bedrijf vocht ze zich goed terug, maar het was net niet voldoende om de winst te pakken.

Hogenkamp stond zondag in de finale van het ITF-toernooi in Nantes. Ze verloor de eindstrijd in twee sets van Estse Kaia Kanepi.