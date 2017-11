Overzicht: De nieuwe tennisregels die getest worden bij Next Gen Finals

Hier een overzicht van de regels die aangepast worden bij het nieuwe toernooi voor de beste zeven tennissers op de wereldranglijst onder de 21 jaar plus de beste Italiaan van maximaal 20 jaar oud.

1. De sets worden ingekort van zes naar vier gewonnen games. De speler die als eerste vier games wint, pakt dus een set. Bij 3-3 volgt een tiebreak. De wedstrijden gaan om drie gewonnen sets.

2. Na 40-40 volgt een beslissend punt. Voordeel of nadeel wordt dus afgeschaft, waardoor een game maximaal zeven punten kan duren.

3. De let na een netservice wordt afgeschaft. Als een service via de netrand in is, wordt er gewoon doorgespeeld.

4. Spelers mogen na een set via een headset overleggen met hun coach. Dat overleg is ook hoorbaar voor de tv-kijkers. Communicatie met coaches is normaal verboden bij ATP-toernooien.

5. Langs de baan zitten geen lijnrechters meer. Het Hawkeye-systeem vervangt de lijnrechters en geeft direct een signaal als een bal uit is. De scheidsrechter op de stoel zit nog wel gewoon langs de baan.

6. Tussen de punten door hebben de spelers maximaal 25 seconden hersteltijd. Dat is normaal ook al zo, maar in Milaan wordt die regel gehandhaafd met een zogenaamde 'schotklok' die begint te lopen zodra een punt afgelopen is. Als een speler niet binnen de tijd serveert, verliest hij het punt. De klok wordt ook gebruikt tussen games door en voor de wedstrijd.

7. Toeschouwers naast de baan mogen van hun plaats wanneer ze willen. Bij andere toernooien mogen toeschouwers alleen van hun plaats als de spelers van baanhelft wisselen of na een set.

8. De dubbellijnen verdwijnen van de baan.

9. Spelers hebben recht op maximaal één medische behandeling per wedstrijd. Bij andere toernooien hebben spelers recht op meerdere behandelingen, zolang het niet voor dezelfde blessure is.

Evalueren

De ATP gaat na het toernooi evalueren welke regels toekomst hebben en mogelijk definitief ingevoerd gaan worden.

Het toernooi in Milaan duurt tot en met zaterdag 11 november.