ATP biedt excuses aan voor 'seksistische' loting Next Gen Finals

Bij de loting werden de acht deelnemers onderverdeeld in groep A of groep B door een van de acht aanwezige vrouwelijke modellen te kiezen. Die liet dan een 'A' of een 'B' zien die op haar lichaam stond en eerst nog verborgen was onder haar kleding.

Zo ontdekte de Canadees Denis Shapovalov dat hij in groep A zat omdat een model haar jurk wat omhoog deed om de letter 'A' op haar dijbeen te onthullen. Een ander model deed haar jasje uit, waardoor de letter 'B' voor de Amerikaan Jared Donaldson op haar rug te zien was, terwijl de Zuid-Koreaan Hyeon Chung gevraagd werd om een handschoen van een model uit te trekken met zijn tanden.

Smakeloos

"De ATP en Red Bull (de hoofdsponsor van het evenement, red.) bieden hun excuses aan als mensen zich beledigd voelen door de loting van de Next Gen ATP Finals", schrijft de ATP maandag in een verklaring.

"De bedoeling was om het rijke verleden van Milaan als een van modehoofdsteden van de wereld te integreren in de ceremonie. Maar de uitvoering wasĀ smakeloos en onacceptabel. We betreuren dit ten zeerste en zullen ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer zal gebeuren."

Talenten

Al tijdens de loting kwam er veel kritiek los in de tenniswereld. Voormalig Wimbledon-kampioene AmƩlie Mauresmo noemde de ceremonie op Twitter "schandelijk", terwijl Judy Murray, de moeder van voormalig nummer ƩƩn van de wereld Andy Murray, de loting op hetzelfde medium omschreef als "afschuwelijk".

Tennisster AlizƩ Cornet uit Frankrijk schreef sarcastisch: "Goed gedaan ATP. Dit moet toch een futuristisch evenement zijn?", gevolgd door de hashtag "terug bij af".

De Next Gen ATP Finals is dit jaar in het leven geroepen als een prestigieus eindejaarstoernooi voor de beste acht talenten jonger dan 21 jaar, vergelijkbaar met de World Tour Finals voor de beste acht tennissers van het jaar.

Bij het toernooi dat dinsdag begint en wordt georganiseerd door de ATP en de Italiaanse tennisbond zullen allerlei nieuwe regels worden getest, zoals een schotklok, elektronische 'lijnrechters' en kortere sets.