Rus na partij van ruim drie uur onderuit in eerste ronde Hua Hin

Rus, die twee maanden geleden nog het ITF-toernooi in de Thaise stad won, dolf na ruim drie uur het onderspit tegen de nummer 187 van de mondiale ranglijst.

De Nederlandse nummer 160 van de wereld sloeg in de tweede set twee setpoints weg en kreeg in dat bedrijf ook kansen om de wedstrijd te winnen, maar Bouzkova trok na een tiebreak aan het langste eind.

In de beslissende derde set was zowel Rus als Bouzkova wisselvallig op de eigen service, want de eerste vijf games eindigden in een break. De Tsjechische zegevierde uiteindelijk door op 4-2 te komen en even later de servicegame van Rus op 5-3 te winnen.