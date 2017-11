Nadal trekt zich met knieblessure terug voor kwartfinale Parijs

De Spanjaard, die zou spelen tegen Filip Krajinovic, heeft last van zijn knie. Het is nog niet duidelijk of de 31-jarige Nadal op tijd fit zal zijn voor de ATP World Tour Finals, die op 12 november beginnen in Londen.

"Zoals ik me vandaag voel, zie ik mezelf niet nog drie wedstrijden spelen", doelde Nadal op een persconferentie op een eventuele kwartfinale, halve finale en finale in de Franse hoofdstad. "Dit is een trieste dag voor mij en voor het toernooi."

"Ik dacht dat de rust tussen twee wedstrijden zou volstaan. Maar ik ben helaas nu niet in staat te spelen. Ik kan ook niets beloven voor Londen.''

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar heeft in zijn loopbaan al vaker te maken gehad met blessures aan zijn knie. Hij meldde zich twee weken geleden nog af voor het ATP-toernooi van Basel omdat hij zijn rechterknie wilde ontlasten.

"Ik heb altijd wat last van mijn knie, maar soms is het wat erger dan op andere momenten", zei Nadal vrijdag in Parijs. "Het gaat mij nu niet om de World Tour Finals, het gaat mij om de langere termijn."

Nummer één

Nadal weet al zeker dat hij 2017 afsluit als de nummer één van de wereld. De Spanjaard had daarvoor één zege nodig in Parijs en die boekte hij woensdag in de tweede ronde tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

Nadal begon het jaar 2017 als nummer negen. Zijn flinke stijging op de wereldranglijst is met name te danken aan het winnen van Roland Garros en de US Open.