Seizoen Haase ten einde na nederlaag tegen Del Potro in Parijs

Door de nederlaag is het seizoen van Haase, die 43e staat op de wereldranglijst, ten einde. Hij zal door zijn goede prestaties in de Parijse hoofdstad nog iets stijgen op de nieuwe ranking die maandag verschijnt. Haase begon 2017 als de mondiale nummer 59.

Vooral woensdag maakte de 30-jarige Haase een uitstekende indruk in Parijs. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev, die vierde staat op de wereldranglijst, nadat hij maandag al overtuigend afrekende met de Amerikaan Steve Johnson.

Sterke reeks

Tegen Del Potro, de nummer zeventien van de wereld, speelde Haase opnieuw niet slecht, maar dat was te weinig om de Argentijn te verslaan. De partij duurde een uur en 32 minuten. In de kwartfinale is John Isner de opponent van Del Potro. De Amerikaan was in een lange partij net te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-6 (10), 5-7 en 7-6 (3).

Anderhalve week geleden boekte Del Potro in Stockholm zijn eerste toernooiwinst van dit jaar. In Basel bereikte hij een week later opnieuw de eindstrijd, waarin hij afgelopen zondag zijn meerdere moest erkennen in Roger Federer.

Meerdere breakpoints

Evenals woensdag tegen Zverev was Haase tegen Del Potro niet de favoriet, maar in de eerste set ging het wel lang gelijk op.

Bij 4-4 brak de US Open-winnaar van 2009 Haase. Hij kon de set uitserveren, maar Haase repareerde tot 5-5. Een nieuwe break zorgde wel voor setwinst van Del Potro, al had hij veel moeite de 1-0 op het scorebord te zetten. Nadat Haase meerdere breakpoints onbenut liet, maakte Del Potro het eindelijk af op setpoint.

In de tweede set had Del Potro aan een break voldoende voor winst. Hij sloeg toe op 2-2 en gaf die voorsprong niet meer uit handen, waardoor het tennisjaar 2017 voorbij is voor Haase.