Nadal eindigt 2017 als nummer één na bereiken achtste finales in Parijs

Nadal had in de Franse hoofdstad nog één zege nodig om het jaar 2017 af te sluiten als nummer één. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar slaagde daar woensdag in door Hyeon Chung in twee sets te verslaan: 7-5 en 6-3.

De 31-jarige Nadal is de oudste speler ooit die aan het einde van het jaar de wereldranglijst aanvoert. De jaren 2008, 2010 en 2013 sloot hij ook af als beste van de wereld.

Nadal begon het jaar 2017 als nummer negen. Zijn flinke stijging op de wereldranglijst is met name te danken aan het winnen van Roland Garros en de US Open. "Mijn gravelseizoen is cruciaal geweest in mijn groei op de wereldranglijst dit jaar", zei Nadal woensdag zelf na het verslaan van Hyeon Chung.

Federer

De nummer één van de wereld koestert op de wereldranglijst een voorsprong van 1460 punten op naaste belager Roger Federer. De positie van Nadal in de rangschikking komt daardoor niet meer in gevaar bij de World Tour Finals in Londen, die later deze maand worden gespeeld.

In de achtste finales van het Masterstoernooi in Parijs stuit Nadal op Pablo Cuevas. De 31-jarige Uruguayaan bereikte eerder al de laatste zestien door een overwinning op de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas.

Ook Robin Haase plaatste zich knap voor de derde ronde door Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld, te verslaan.