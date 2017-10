Haase in minder dan uur naar tweede ronde Masters Parijs

De 30-jarige Haase verloor in de hele partij maar tien punten in zijn eigen opslaggames tegen Johnson, die op de wereldranglijst één plek hoger staat dan Haase (42 om 43). De Hagenaar had een stuk minder moeite met de service van zijn Amerikaanse opponent, die hij vijf keer brak.

In de tweede ronde treft Haase een zware opponent in Alexander Zverev. De 20-jarige Duitser, die in de eerste ronde een bye had, is de nummer vier van de wereld.

Vorige week in Basel sneuvelde Haase in de tweede ronde. Hij verloor in de Zwitserse stad van de Amerikaan Jack Sock, nadat hij in de eerste ronde te sterk was voor de Zwitser Marco Chiudinelli.

Nadal

In Parijs krijgt een aantal toppers een bye in de eerste ronde, onder wie de als eerste geplaatste Rafael Nadal. Roger Federer doet niet mee in de Franse hoofdstad. Hij neemt rust na zijn toernooizege zondag in zijn 'eigen' Basel.

Voor Nadal is Parijs zijn laatste toernooi voor de ATP World Tour Finals, die op 12 november van start gaan in Londen. De acht beste spelers van het seizoen strijden daar om de titel.

​