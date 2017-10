Sluiter stopt na ruim twee jaar mogelijk als coach Bertens

"Ze haalde dit seizoen te vaak haar niveau niet en dan moet je bij elkaar te rade gaan", aldus Sluiter zondag tegenover NOS Langs de Lijn.

Bertens sloot zondag haar seizoen af met een knappe tweede plaats bij het dubbeltoernooi van de WTA Finals. Samen met de Zweedse Johanna Larsson ging ze in Singapore onderuit tegen Timea Babos en Andrea Hlavackova.

Bertens en Larsson wonnen samen vier dubbeltitels en kenden daarmee een uiterst succesvol seizoen. In het enkelspel had Bertens een goed gravelseizoen met twee titels, maar verder vielen haar prestaties tegen. Bovendien barstte ze enkele keren tijdens haar partij in tranen uit.

Sluiter zal maandag samen met de 25-jarige Wateringse het voorbije seizoen bespreken. "In de dubbel bleef ze de dingen doen die ze moest doen, in het enkelspel helaas niet. Dat komt door paniek. Het was mentaal niet goed genoeg."

Evaluatie

Sluiter en Bertens zullen na die evaluatie niet direct een beslissing nemen over het voortzetten van de samenwerking. "Zoals na ieder seizoen gaan we het gesprek aan met z'n tweeën, maar we hakken nog geen knopen door. Als de plusjes de minnen overstijgen, ga je door. Als een van de twee meer minnen ziet, neem je een andere beslissing."

Bertens liet het in 2017 met name op de Grand Slam-toernooien afweten. Bij de Australian Open, Wimbledon en de US Open kwam ze niet verder dan de eerste ronde. Op Roland Garros, waar ze vorig jaar nog de halve finale haalde, was de tweede ronde het eindstation.

Ondanks haar matige prestaties op de grootste toernooien, verloor Bertens niet veel terrein op de wereldranglijst. Ze zakte van de twintigste naar de 32e plaats. "In principe heeft ze het goed gedaan. Maar in het proces zijn veel dingen niet gegaan zoals we voor ogen hadden. Dus moeten we elkaar kritisch onder de loep nemen", aldus Sluiter.