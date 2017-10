Federer wint voor achtste keer toernooi in Basel en speelt niet in Parijs

Federer en Del Potro stonden voor de derde keer tegenover elkaar in de finale in Basel. De Argentijn pakte in 2012 en 2013 de titel ten koste van Federer.

De 36-jarige Federer begon goed aan de eindstrijd in zijn geboortestad. Hij plaatste een break in de openingsgame, maar Del Potro maakte die achterstand direct ongedaan.

Ook bij 4-4 ging de negentienvoudig Grand Slam-winnaar door de opslag van Del Potro, maar opnieuw herstelde Del Potro die achterstand meteen. In de tiebreak die de set moest beslissen trok de Argentijn met 7-5 aan het langste eind.

De tweede set werd beslist door een late break van Federer bij 5-4, waardoor hij de wedstrijd in evenwicht bracht.

​

Connors

Het betekende het kantelpunt in de wedstrijd. Del Potro plaatste nog wel een break in de openingsgame van de derde set, maar verloor vervolgens twee keer op rij zijn servicegame. Na ruim ruim 2,5 uur spelen benutte Federer zijn tweede wedstrijdpunt.

Voor Federer was het de zevende toernooizege in 2017 en zijn 95e in totaal. Daarmee heeft hij nu na Jimmy Connors (109 titels) de meeste titels op de ATP-tour gewonnen.

​

Parijs

Na zijn overwinning maakte mondiale nummer twee Federer bekend komende week niet in actie te zullen komen bij het Masterstoernooi van Parijs wegens een rugblessure.

Daardoor is Rafael Nadal zo goed als zeker van de nummer één-positie op de wereldranglijst aan het einde van het jaar.

Het verschil op de wereldranglijst tussen Nadal en Federer is met het Masterstoernooi van Parijs en de World Tour Finals in Londen nog te gaan 1460 punten. De Spanjaard heeft aan één overwinning in Parijs, goed voor 45 punten, genoeg om het jaar zeker af te sluiten als nummer één van de wereld.

Wenen

Lucas Pouille won het ATP-toernooi van Wenen. De Fransman maakte in de finale een einde aan de zegereeks van landgenoot Jo-Wilfried Tsonga. Pouille won het Franse onderonsje op het hardcourt in Oostenrijk in twee sets: 6-1 6-4.

Tsonga schreef vorige week het toernooi van Antwerpen op zijn naam en ging in Wenen door met winnen. De nummer vijftien van de wereld versloeg onder anderen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Aan de reeks overwinningen van Tsonga kwam echter een einde tegen Pouille, die zijn vierde ATP-titel binnenhaalde en de derde van dit jaar. Eerder dit seizoen zegevierde de 23-jarige Fransman al in Stuttgart en Boedapest, vorig jaar won hij in Metz.