Federer gaat op voor achtste titel in Basel na zege op Goffin

De 36-jarige Federer bereikte zaterdag de eindstrijd door snel af te rekenen met de tien jaar jongere Belg David Goffin. Het werd 6-1 en 6-2 voor de nummer twee van de wereld.

De Zwitser, die het toernooi in zijn thuisstad in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2015 op zijn naam schreef, moest in de kwartfinales een stuk dieper gaan tegen Adrian Mannarino uit Frankrijk. Die wist hem de eerste set af te snoepen, maar capituleerde daarna alsnog.

In de finale treft Federer zondag Del Potro, die bezig is aan een sterke periode. De 29-jarige Argentijn won vorige week het ATP-toernooi van Stockholm, en bereikte zaterdag door een zege van 6-4 en 6-4 op de Kroaat Marin Cilic ook in Basel de finale.

Federer, die in 2017 tot dusverre op zes toernooizeges staat, nam het 23 keer eerder op tegen Del Potro. De Zwitser won zeventien keer.