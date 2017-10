Bertens met Larsson in dubbelspel naar eindstrijd prestigieuze WTA Finals

Het duo versloeg Ekatarina Makarova en Elena Vesnina in twee sets: 6-4 en 6-3. De Russinnen waren als tweede geplaatst in het dubbelspel, maar dolven na iets minder dan anderhalf uur het onderspit.

Bertens en Larsson maakten in de halve finale het verschil op effectiviteit. Het duo kreeg in totaal vijf breakpoints tegen, maar verloor geen enkele servicegame. Bertens en Larsson braken hun Russische opponenten drie keer.

In de finale wachten zondag de Hongaarse Timea Babos en de Tsjechische Andrea Hlavackova, die in de halve finale Martina Hingis en Yung-Jan Chan versloegen: 6-4 en 7-6 (5).

Bollegraf

Bertens is de tweede Nederlandse die in het dubbelspel tot de eindstrijd reikt op de WTA Finals. Manon Bollegraf ging de 25-jarige Wateringse in 2000 voor, maar verloor de finale destijds met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Arendt.

In 2017 veroverden Bertens en Larsson samen al vier titels. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad, Seoul en Linz.

Ondanks hun elfde plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel mochten Bertens en Larsson wegens blessures van andere koppels deelnemen aan de WTA Finals.