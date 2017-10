Venus Williams verslaat Garcia en treft Wozniacki in eindstrijd WTA Finals

Garcia kreeg in de eerste set bij 5-4 een setpoint op de service van Williams, maar de als vijfde geplaatste Amerikaanse sloeg zich terug in de wedstrijd. In de tiebreak nam de Française een 3-0 voorsprong en gaf die marge niet meer uit handen.

Williams begon sterk aan de tweede set en kwam dankzij een break op een 3-0 voorsprong. Bij 5-2 verloor Garcia opnieuw haar service, waardoor de zevenvoudig Grand Slam-winnares de set binnensleepte.

In de derde set maakte Williams het verschil door op 4-3 de servicegame van Garcia te winnen, om de partij vervolgens in haar voordeel uit te serveren. Garcia, de nummer acht van de wereld, was als achtste geplaatst.

Williams won het eindejaarstoernooi, met de acht beste speelsters van het seizoen, in 2008 voor de eerste en tot nu toe enige keer.

Wozniacki

Eerder op zaterdag had Wozniacki zich al geplaatst voor de eindstrijd door Pliskova in twee sets te verslaan: 7-6 (9) en 6-3. De finale staat zondag op het programma.

De uitschakeling van Pliskova is goed nieuws voor Simona Halep. De Roemeense - die in Singapore werd uitgeschakeld in de groepsfase - sluit het jaar definitief af als de nummer één van de wereld. Als Pliskova het toernooi had gewonnen, dan had de Tsjechische haar van de troon gestoten.

Nu moet de 25-jarige Pliskova genoegen nemen met de derde plek, achter de Spaanse Garbiñe Muguruza. Wozniacki (27) staat voorlopig zesde.

Zesde setpoint

De eerste set tussen Wozniacki en Pliskova ging volledig gelijk op, ook omdat er vier games op rij een break werd geplaatst.

In de tiebreak nam Wozniacki met 6-1 de leiding, maar kwam Pliskova terug tot een 7-6 voorsprong. Drie setpoints waren niet aan de Tsjechische besteed. Eerder in de set had ze ook al drie setpoints om zeep gehoplen op de service van Wozniacki.

De Deense sloeg wel toe op haar zesde setpoint. In de tweede set trok Wozniacki de partij vrij eenvoudig naar zich toe.

Wozniacki bereikte ook in 2010 de eindstrijd van de WTA Finals, waarin ze moest buigen voor de Belgische Kim Clijsters. Vorig jaar won Dominika Cibulkova het eindejaarstoernooi. De Slowaakse is inmiddels afgezakt naar de 26e plek op de wereldranglijst waardoor ze haar titel niet kon verdedigen.