Hingis (37) stopt na 23 jaar met verloren halve finale dubbelspel WTA Finals

Hingis had al voor aanvang van het toernooi laten weten er na de WTA Finals mee op te houden. "Natuurlijk is het teleurstellend om een toernooi als dit zo af te sluiten", zei de Zwitserse. "Maar we kunnen er niet te lang over treuren."

"We hebben een fantastisch jaar gehad. We kunnen trots zijn.'' Het duo sluit het jaar af als de nummer één van de wereld.

Hingis zei het ritme van opstaan en trainen zeker niet te gaan missen, net als het beantwoorden van vragen van de media. "Het is een fantastische carrière geweest. Ik ga het zeker missen, maar dit is niet echt een vaarwel. Ik hoop onderdeel van het tennis te blijven."

16 jaar

Hingis speelde 23 jaar geleden haar eerste partij als prof en won in het enkelspel vijf Grand Slam-titels. Ze won op een leeftijd van 16 jaar en drie maanden de Australian Open en werd daarmee de jongste winnaar ooit van een Grand Slam.

Ze bereikte in 1997 de eerste plaats op de wereldranglijst. In 2002 stopte Hingis vanwege blessureleed, om vier jaar later terug te keren. In 2007 stopte ze opnieuw, dit keer wegens een positieve dopingtest.

In 2013 keerde de Zwitserse opnieuw terug in het tenniscircuit, en richtte ze zich op het dubbelspel. Daarin werd ze opnieuw de nummer één van de wereld.

Bertens

Kiki Bertens komt zaterdag ook in actie bij de WTA Finals. Samen met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson speelt ze na 16.00 uur Nederlandse tijd in de halve finale tegen de Russinnen Ekaterina Makarova en Elena Vesnina.

De finale staat zondag op het programma.