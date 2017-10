Federer zonder setverlies naar kwartfinale in Basel

De als eerste geplaatste Federer was na 57 minuten klaar met Paire. Federer, die recordkampioen is in Basel, won in de eerste ronde al simpel van de Amerikaan Frances Tiafoe. Ook toen werd het 6-1 en 6-3.

Federer behaalde zijn vijfde opeenvolgende zege op Paire in evenzoveel wedstrijden. De 28-jarige nummer veertig van de wereldranglijst wacht nog op zijn eerste setwinst tegen de acht jaar oudere negentienvoudig Grand Slam-winnaar.

Federer stuit in de kwartfinales mogelijk opnieuw op een Fransman. Adrian Mannarino moet dan wel zijn partij tegen de Canadees Denis Shapovalov in een overwinning omzetten.

Federer gaat in Basel voor zijn achtste titel, nadat hij zich vorig jaar nog moest afmelden als gevolg van een blessure. Hij speelde al twaalf finales en was zeven keer de beste in zijn geboortestad: in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2015.

In Basel kan de Australian Open- en Wimbledon-winnaar goede zaken doen in de strijd om de koppositie op de ATP-ranking. De huidige nummer twee zag Rafael Nadal afzeggen en kan daardoor flink inlopen op de Spaanse lijstaanvoerder.