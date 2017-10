Venus Williams plaatst zich voor halve finales WTA Finals

Na een uur en 43 minuten stond het 7-5 en 6-4 in het voordeel van Williams. Muguruza is door de nederlaag uitgeschakeld.

Williams toonde in de eerste set veerkracht. Ze verloor bij 3-3 haar opslag, maar pakte de break gelijk terug en trok het bedrijf naar zich toe door bij 5-6 opnieuw toe te slaan op de service van Muguruza.

In de tweede set regende het breaks. Williams hoefde slechts twee keer haar opslag te behouden om als winnaar van de baan te stappen.

Voor Williams had de zege iets weg van revanche. In de finale van Wimbledon had ze dit jaar nog verloren van Muguruza.

"Ik speelde tegen een geweldige tegenstander die een fantastisch seizoen achter de rug heeft", zei Williams. "Dat maakt deze overwinning extra mooi. Ik kan niet onder woorden brengen hoe blij ik was met het beslissende punt. Mijn volgende doel is duidelijk: ik wil nog twee partijen winnen.''

De 37-jarige Williams won het eindejaarstoernooi, met de acht beste speelsters van het seizoen, in 2008 voor de eerste en tot nu toe enige keer.

Pliskova

In dezelfde groep schaarde eerder Karolina Pliskova zich onder de laatste vier. De Tsjechische leed donderdag tegen de al uitgeschakelde Jelena Ostapenko wel haar eerste nederlaag: 3-6 en 1-6. De als derde ingeschaalde Pliskova had echter haar eerste twee partijen overtuigend gewonnen.

Caroline Wozniacki verzekerde zich in de andere poule woensdag al van een plek in de halve finale. De Deense, als zesde geplaatst, won haar eerste twee partijen zonder een set in te leveren.

Simona Halep, Caroline Garcia en Elina Svitolina strijden vrijdag om het laatste ticket voor de halve eindstrijd. Halep neemt het dan op tegen Svitolina en Garcia stuit op Wozniacki.

De halve finales in het enkelspel in Singapore worden zaterdag gespeeld. De finale is op zondag.