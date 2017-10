Federer laat Tiafoe in eerste ronde kansloos op 'thuistoernooi' in Basel

De 36-jarige Federer, die recordkampioen is in zijn geboorteplaats Basel, had slechts een uur en twee sets nodig tegen de zeventien jaar jongere Tiafoe: 6-1 en 6-3.

Federer gaat in 'zijn' Basel voor zijn achtste titel, nadat hij zich vorig jaar nog moest afmelden als gevolg van een blessure. Hij speelde al twaalf finales en was zeven keer de beste in zijn geboortestad: in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2015.

Eerder dit jaar speelde de negentienvoudig Grand Slam-winnaar ook al tegen Tiafoe op de US Open en bij het Masterstoernooi van Miami. Beide keren won Federer, maar had hij veel meer moeite met de jonge Amerikaan.

In zijn vertrouwde Basel kan Australian Open- en Wimbledon-winnaar goede zaken doen in de strijd om de koppositie op de ATP-ranking. De huidige nummer twee zag Rafael Nadal afzeggen en kan daardoor flink inlopen op de Spaanse lijstaanvoerder.

In de tweede ronde speelt Federer tegen de Fransman Benoit Paire, die zich eerder op de dag ontdeed van Tiafoes landgenoot Steve Johnson. Robin Haase won maandag al van de afzwaaiende Zwitser Marco Chiudinelli.