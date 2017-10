Bertens en Larsson loten Australisch duo bij WTA Finals

De als achtste ingeschaalde Bertens en Larsson ontliepen dinsdag bij de loting de drie als hoogst geplaatste duo's.

Het Nederlands-Zweedse koppel staat op de elfde plaats van de wereldranglijst in het dubbelspel, maar omdat er drie duo's afzegden wegens blessures, mochten Bertens en Larsson alsnog afreizen naar Singapore.

Het duo veroverde vier titels in 2017. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad, Seoul en Linz.

Hingis

Manon Bollegraf was in 2000 de laatste Nederlandse die in het dubbelspel uitkwam bij de WTA Finals. Samen met de Amerikaanse Nicole Arendt verloor ze zeventien jaar geleden de finale van de Zwitserse Martina Hingis en de Russin Anna Kournikova.

Hingis, 37 inmiddels, is er dit jaar ook weer bij. De voormalig nummer één van de wereld in het enkelspel is samen met de Taiwanese Chan Yung-Jan als eerste geplaatst in Singapore. Zij nemen het in hun eerste partij op tegen de Duitse Anna-Lena Grönefeld en de Tsjechische Kveta Peschke.

Bertens en Larsson kunnen Hingis en Chan pas treffen in de finale.

De acht koppels beginnen direct met een knock-outfase, waardoor de eerste partijen al de kwartfinales zijn. Deze vinden donderdag en vrijdag plaats.

Volledige loting dubbelspel WTA Finals:

Chan/Hingis (1) - Grönefeld/Peschke (6)

Babos/Hlavackova (3) - Klepac/Martinez Sanchez (7)

Bertens/Larsson (8) - Barty/Dellacqua (4)

Dabrowski/Xu (5) - Makarova/Vesnina (2)